La Nuit des Mystères vous invite à vivre la plus grande chasse aux trésors d’Europe dans les musées de Mulhouse et du Sud Alsace.

**_La Nuit des Mystères_** **fait son retour à Mulhouse le samedi 14 mai 2022, pour une nouvelle édition.**

Depuis 2006, ce rendez-vous organisé dans le cadre de _La_ _Nuit Européenne des Musées_ propose une grande chasse aux trésors dans tous les musées de l’agglomération mulhousienne. Le thème choisi cette année : “Les musées sortent le grand jeu” !

Créée, pensée et fabriquée par l’association [Musées Mulhouse Sud Alsace](https://musees-mulhouse.fr/la-nuit-des-mysteres/), cette chasse aux trésors plébiscitée par le public et les médias, attire chaque année un nombre important de curieux, de passionnés, de jeunes et moins jeunes venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en famille ou entre amis ! Ainsi, Mulhouse est l’une des villes les plus dynamiques pour cette Nuit des Musées et se positionne régulièrement en tête du podium dans le classement de fréquentation !

Pour y participer, c’est simple : il suffira de vous rendre dans l’un des musées participants dès 14h le samedi 14 mai 2022.

Vendu en prévente chez différents partenaires ou dans les musées participants le jour-même , un passeport de jeu vous est proposé au prix de 7€ (de 1 à 4 personnes). Il vous donne ainsi accès, le jour de l’événement, à tous les musées participants ainsi qu’aux transports aux communs pour vous y rendre et commencer votre enquête !

Mulhouse, qui fut l’une des capitales françaises de la révolution industrielle de la fin du XVIIIème et du début du XIXème siècle réunissait de ce fait, tous les atouts pour devenir un pôle muséographique important centré sur les techniques et leur histoire. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la ville ait fait preuve d’une détermination sans faille dans l’obtention du Musée du Chemin de Fer. Ainsi, un Musée provisoire put-il être ouvert au public, en 1971. Il était localisé dans une rotonde pour locomotives à vapeur, sise dans les emprises de la gare de triage de Mulhouse-Nord. La place était toutefois comptée et il fallut attendre 1976, pour que le Musée définitif soit construit à Mulhouse- Dornach où des locaux adaptés purent abriter la collection alors en voie de développement rapide. Du reste, une seconde tranche vit le jour, en 1983, le Musée présentant alors une centaine de locomotives, voitures et wagons faisant de ce dernier le plus important d’Europe continentale. Enfin, en 2005, le Musée du Chemin de Fer, devenu, Cité du Train, ajout à l’existant un nouveau bâtiment dans lequel une muséographie spectaculaire aborde le rôle du chemin de fer dans les grands événements de l’histoire, aspect des choses qui n’avait pas été traité jusqu’alors. L’ancien bâtiment qui n’avait été que peu touché par les grandes transformations de 2005 et dont la vocation est restée l’histoire de l’évolution du matériel roulant, est aujourd’hui lui aussi l’objet d’un aménagement muséographique qui devrait, à terme, lui donner un nouveau visage.

La Noche de los Misterios vuelve a Mulhouse el sábado 14 de mayo de 2022, para una nueva edición.

Desde 2006, esta cita organizada en el marco de la Noche Europea de los Museos propone una gran búsqueda de los tesoros en todos los museos de la aglomeración mulhousiana. ¡El tema elegido este año: “Los museos sacan el gran juego”!

Creada, pensada y fabricada por la asociación Museos Mulhouse Sud Alsacia, esta búsqueda de tesoros, aclamada por el público y los medios de comunicación, atrae cada año a un número importante de curiosos, apasionados, jóvenes y mayores que vienen a encontrar en esta ocasión una idea de salida, de descubrimiento y diversión en familia o con amigos! Por lo tanto, Mulhouse es una de las ciudades más dinámicas para esta Noche de los Museos y regularmente se coloca a la cabeza del podio en la clasificación de frecuentación!

Para participar, es sencillo: basta con visitar uno de los museos participantes a partir de las 14:00 horas del sábado 14 de mayo de 2022.

Vendido en preventa en diferentes socios o en los museos participantes el mismo día , se ofrece un pasaporte de juego al precio de 7€ (de 1 a 4 personas). ¡De este modo, el día del evento, le da acceso a todos los museos participantes, así como a los transportes públicos para llegar y comenzar su investigación!

2 rue Alfred de Glehn, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est 68100 Mulhouse Grand Est