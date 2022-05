La Nuit des Mystères – Nuit Européenne des Musées Cité du train – musée français du chemin de fer, 14 mai 2022, Mulhouse.

La Nuit des Mystères – Nuit Européenne des Musées

Cité du train – musée français du chemin de fer, le samedi 14 mai à 14:00

**_La Nuit des Mystères_** **fait son retour à Mulhouse le samedi 14 mai 2022, pour une nouvelle édition.** Depuis 2006, ce rendez-vous organisé dans le cadre de _La_ _Nuit Européenne des Musées_ propose une grande chasse aux trésors dans tous les musées de l’agglomération mulhousienne. Le thème choisi cette année : “Les musées sortent le grand jeu” ! Créée, pensée et fabriquée par l’association [Musées Mulhouse Sud Alsace](https://musees-mulhouse.fr/la-nuit-des-mysteres/), cette chasse aux trésors plébiscitée par le public et les médias, attire chaque année un nombre important de curieux, de passionnés, de jeunes et moins jeunes venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en famille ou entre amis ! Ainsi, Mulhouse est l’une des villes les plus dynamiques pour cette Nuit des Musées et se positionne régulièrement en tête du podium dans le classement de fréquentation ! Pour y participer, c’est simple : il suffira de vous rendre dans l’un des musées participants dès 14h le samedi 14 mai 2022. Vendu en prévente chez différents partenaires ou dans les musées participants le jour-même , un passeport de jeu vous est proposé au prix de 7€ (de 1 à 4 personnes). Il vous donne ainsi accès, le jour de l’événement, à tous les musées participants ainsi qu’aux transports aux communs pour vous y rendre et commencer votre enquête !

7€ (passeport valable pour 1 à 4 personnes). Tarifs habituels de 10h à 18h sans passeport de jeu, puis entrée gratuite à partir de 18h.

La Nuit des Mystères vous invite à vivre la plus grande chasse aux trésors d’Europe dans les musées de Mulhouse et du Sud Alsace.

Cité du train – musée français du chemin de fer 2 rue Alfred de Glehn, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est Mulhouse Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:59:00