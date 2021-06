Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot La Nuit des Musées Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

La Nuit des Musées Villeneuve-sur-Lot, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Villeneuve-sur-Lot. La Nuit des Musées 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 00:00:00 Musée de Gajac 2 rue des Jardins

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot 17ème Nuit des Musées au Musée de Gajac, exposition Virtuelle de Miguel Chevalier et concert par le duo Jeanne et Jo. 17ème Nuit des Musées au Musée de Gajac, exposition Virtuelle de Miguel Chevalier et concert par le duo Jeanne et Jo. +33 5 53 40 48 00 17ème Nuit des Musées au Musée de Gajac, exposition Virtuelle de Miguel Chevalier et concert par le duo Jeanne et Jo. Ministère de la culture dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Musée de Gajac 2 rue des Jardins Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville 44.40535#0.70782