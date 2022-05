La Nuit des Musées s’invite à la Maison du Gouverneur Najac Najac, 14 mai 2022, NajacNajac.

EUR CIAP Rue du château Najac Munis d’un livret-jeu et d’une simple lampe torche, venez arpenter les différentes pièces, écouter les sons de la maison et de ses occupants lors d’une expérience unique et originale pour petits et grands curieux.

Samedi 14 mai de 20h à 23h à la Maison du Gouverneur

Renseignements : 05 65 81 94 47

Cette année, pour la nouvelle édition de cet événement national, venez découvrir ou redécouvrir cette demeure médiévale entièrement plongée dans le noir !

