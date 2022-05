LA NUIT DES MUSÉES Sampigny Sampigny Catégories d’évènement: Meuse

Sampigny

LA NUIT DES MUSÉES Sampigny, 14 mai 2022, Sampigny. LA NUIT DES MUSÉES Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny

2022-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00 Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château

Sampigny Meuse Sampigny Le concert Concert De Nitcho Reinhardt a lieu dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Le jazz manouche est une musique vivante, qui se doit d’être écoutée et partagée. Leur domaine, c’est la musique forcément, les répétitions, les enregistrements, les concerts, les boeufs musicaux, le jazz, Django REINHARDT et son héritage ! Mais aussi, les compositions, l’improvisation, les sourires, les grimaces, les repas partagés avec les organisateurs, entre artistes, les sandwichs si on a le bon ticket, les autographes, les photographes, les ampoules au bout des doigts, les fans, les admiratrices et les admirateurs, les gens qui disent que c’est trop fort, les applaudissements, les festivals… cdmm@meuse.fr +33 3 29 90 70 50 https://musees-meuse.fr/musee-departemental-raymond-poincare-sampigny/ Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny

