LA NUIT DES MUSÉES Rue de la Manutention Longwy Catégories d’Évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

LA NUIT DES MUSÉES Rue de la Manutention, 13 mai 2023, Longwy . LA NUIT DES MUSÉES Musée des Emaux et Faïences Rue de la Manutention Longwy Meurthe-et-Moselle Rue de la Manutention Musée des Emaux et Faïences

2023-05-13 – 2023-05-13

Rue de la Manutention Musée des Emaux et Faïences

Longwy

Meurthe-et-Moselle Oubliez les traditionnelles visites. La Nuit des Musées propose de découvrir le musée autrement. Animations, visites ludiques, expositions temporaires… Découvrez ou redécouvrez les collections qui ont marqué l’histoire de la ville et qui font, aujourd’hui, sa renommée internationale.

L’évènement est organisé par la Ville de Longwy. +33 3 82 23 85 19 Ville de Longwy

Rue de la Manutention Musée des Emaux et Faïences Longwy

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Longwy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longwy Adresse Longwy Meurthe-et-Moselle Rue de la Manutention Musée des Emaux et Faïences Ville Longwy lieuville Rue de la Manutention Musée des Emaux et Faïences Longwy Departement Meurthe-et-Moselle

Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longwy /

LA NUIT DES MUSÉES Rue de la Manutention 2023-05-13 was last modified: by LA NUIT DES MUSÉES Rue de la Manutention Longwy 13 mai 2023 Meurthe-et-Moselle Musée des Emaux et Faïences Rue de la Manutention Longwy Meurthe-et-Moselle Rue de la Manutention Longwy

Longwy Meurthe-et-Moselle