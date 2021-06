Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor La nuit des musées : Rendez-vous samedi au Musée d’Art et traditions populaires Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Le Musée d’Art et Traditions Populaires de Binic sera ouvert la nuit du samedi 3 juillet 2021 de 20 H à 23 H

dans le cadre de la Nuit Européenne des musées pour une visite gratuite. A l’heure de l’Ankou, les visiteurs seront accueillis par nos bénévoles pour rencontrer les personnages qui peuplent le musée et revivre avec eux le passé rural et maritime de la Bretagne. +33 2 96 73 37 95 http://www.museebinic.fr/ Le Musée d’Art et Traditions Populaires de Binic sera ouvert la nuit du samedi 3 juillet 2021 de 20 H à 23 H

