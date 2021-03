Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Calvados, Saint-Germain-de-Livet La Nuit des Musées – Pierres en lumières au Château-Musée de Saint-Germain de Livet Saint-Germain-de-Livet Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Germain-de-Livet

La Nuit des Musées – Pierres en lumières au Château-Musée de Saint-Germain de Livet, 15 mai 2021-15 mai 2021, Saint-Germain-de-Livet. La Nuit des Musées – Pierres en lumières au Château-Musée de Saint-Germain de Livet 2021-05-15 19:00:00 19:00:00 – 2021-05-15 23:00:00 23:00:00

Saint-Germain-de-Livet Calvados Saint-Germain-de-Livet Durant la Nuit des Musées, le Château-Musée de Saint-Germain de Livet vous ouvre exceptionnellement ses portes à la tombée de la nuit, de 19h00 à 23h00.

Au programme :

– Illumination du château toute la soirée dans le cadre de « Pierres en lumières »

– Visite libre de l’intérieur du château et des jardins

– Deux visites guidées de l’intérieur du château de 19h30 à 20h30 et de 21h00 à 22h00, sur réservation. Durant la Nuit des Musées, le Château-Musée de Saint-Germain de Livet vous ouvre exceptionnellement ses portes à la tombée de la nuit, de 19h00 à 23h00.

Au programme :

– Illumination du château toute la soirée dans le cadre de « Pierres en… polemuseal@agglo-lisieux.fr +33 2 31 62 07 70 https://www.authenticnormandy.fr/ Durant la Nuit des Musées, le Château-Musée de Saint-Germain de Livet vous ouvre exceptionnellement ses portes à la tombée de la nuit, de 19h00 à 23h00.

Au programme :

– Illumination du château toute la soirée dans le cadre de « Pierres en… Durant la Nuit des Musées, le Château-Musée de Saint-Germain de Livet vous ouvre exceptionnellement ses portes à la tombée de la nuit, de 19h00 à 23h00.

Au programme :

– Illumination du château toute la soirée dans le cadre de « Pierres en lumières »

– Visite libre de l’intérieur du château et des jardins

– Deux visites guidées de l’intérieur du château de 19h30 à 20h30 et de 21h00 à 22h00, sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Germain-de-Livet Autres Lieu Saint-Germain-de-Livet Adresse Ville Saint-Germain-de-Livet