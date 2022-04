La Nuit des Musées Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

La Nuit des Musées Nogent-le-Rotrou, 14 mai 2022, Nogent-le-Rotrou. La Nuit des Musées Nogent-le-Rotrou

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 22:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Rendez-vous au Musée-Château des comtes du Perche, qui restera ouvert pour l’occasion… Rendez-vous au Musée-Château des comtes du Perche, qui restera ouvert pour l’occasion… +33 2 37 52 18 02 Rendez-vous au Musée-Château des comtes du Perche, qui restera ouvert pour l’occasion… gouvernement

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

La Nuit des Musées Nogent-le-Rotrou 2022-05-14 was last modified: by La Nuit des Musées Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 14 mai 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir