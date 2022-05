LA NUIT DES MUSEES : NARBO VIA Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne Aude À la tombée de la nuit ce soir-là, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes partout en France et en Europe.

Narbo Via propose au public une plongée nocturne sur l’un de ses trois sites.

Le Musée et Amphoralis accueilleront les élèves qui ont participé toute l’année au projet « La classe, l’œuvre ! » et qui se feront passeurs de culture pour cette Nuit des Musées.

La soirée se poursuivra ensuite au Musée en compagnie des étudiant·e·s guides-conférenciers de l’Université Via Domitia de Perpignan qui ont concocté une visite ludique et décalée, à la rencontre de certaines figures de la mythologie.

Selon le principe du speed-dating, les étudiant·e·s vous convient à une visite « adopteunmusée / dieux et déesses ». Ils se feront interprètes des œuvres et vous pourrez ainsi vous entretenir avec la fascinante Gorgone, le parfait Jupiter, l’illustre Bacchus, l’impétueux Hercule, les furieuses Bacchantes et le tempétueux Neptune.

Des rencontres qui ne vous laisseront pas de marbre !

A l'Horreum, visite libre de 18h à 23h. +33 4 68 90 28 98

