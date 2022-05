La Nuit des Musées : musée gallo-romain Biesheim Biesheim Catégories d’évènement: Biesheim

Haut-Rhin

La Nuit des Musées : musée gallo-romain Biesheim, 14 mai 2022, Biesheim.

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 22:00:00

Biesheim Haut-Rhin

En plus de l'entrée libre, une animation musicale est prévue à 19h. Interprétation par l'ensemble de haut bois l'Ill aux roseaux, au programme des œuvres de Bach à Liz Sharma.

+33 3 89 72 01 69

