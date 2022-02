La Nuit des musées Musée du tabac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Musée du tabac, le samedi 14 mai

Peut-être que vous n’avez pas encore découvert les tapisseries de Coline Gaulot, nouvellement installées dans les vitrines d’expositions ? C’est l’occasion de poussez la porte du musée du Tabac et c’est gratuit ! Un livret-jeu est à la disposition du jeune public.

Musée du tabac Place du feu, 24100, Bergerac

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

