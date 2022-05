La Nuit des musées – Musée du château de Flers Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

La Nuit des musées – Musée du château de Flers Flers, 14 mai 2022, Flers. La Nuit des musées – Musée du château de Flers Flers

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Flers Orne Nuit des musées. De 19h à 23h, accès libre, gratuit. – La classe l’œuvre ! par les élèves de l’école de Messei

– Soirée animée par le cirque Tempo

– Visite libre de l’exposition « du coq à l’âne »

– Découverte du film tourné à l’occasion de « C’est mon patrimoine ! » avec le cirque Tempo

et Mon p’tit Cynéma, en continu

