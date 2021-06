La Nuit des Musées – Musée du Château de Flers Flers, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Flers.

La Nuit des Musées – Musée du Château de Flers 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 23:00:00

Flers Orne

Le Musée ouvre ses portes en nocturne…

Pour vous accompagner, les expertes Socratine et Vivi, deux clowns aux connaissances extravagantes et sans limites, endossent le rôle de grandes Guides Émérites et vous font découvrir les oeuvres du musée comme vous ne les avez jamais vues. Laissez-vous surprendre par leur visite décalée et burlesque. Ne les manquez pas !

Visite libre du musée du Château de Flers et découverte de la Micro-folie !

museeduchateau@flers-agglo.fr +33 2 33 64 66 00

