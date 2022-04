LA NUIT DES MUSÉES : MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JUBLAINS Jublains, 14 mai 2022, Jublains.

LA NUIT DES MUSÉES : MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JUBLAINS Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains Mayenne Jublains

Cette année, le musée propose une Nuit des musées un peu spéciale, adressée aux enfants… comme aux plus grands. Oui, il est possible de jouer, observer et dessiner dans un musée !

Atelier lampe à huile

En compagnie d’une médiatrice du musée, fabrique ta propre lampe à huile en terre crue.

19h-20h / À partir de 7 ans / Réservation conseillée

Mini-atelier mosaïque

Exprime ta créativité après avoir observé dans le musée la mosaïque au dauphin. À l’aide de coquilles d’œuf colorées, réalise un motif animalier que tu pourras fièrement afficher chez toi.

Atelier en autonomie / À partir de 3 ans, avec un accompagnement adulte

Invasion de coccinelles !

Aide-nous ! Des petites coccinelles se sont cachées dans les vitrines du musée ! Où sont ces coquines ? Combien y en a-t-il ? Ouvre les yeux !

Jeu d’observation en autonomie / À partir de 3 ans

Doudous et compagnie

Des animaux sont représentés sur de nombreux objets de la collection permanente du musée. Une peluche t’indique la vitrine dans laquelle il faut observer l’animal mais attention, ce n’est pas toujours facile !

Jeu d’observation en autonomie / À partir de 3 ans

Nocturnus

Nuit noire, lampe torche, pas à pas, à l’affût, aux aguets, allons découvrir la forteresse ! Le guide vous guide et les murs murmurent…

22h30 / Durée 30 minutes / À partir de 7 ans

Nouvelle édition de la Nuit européenne des Musées.

musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr/index.php/agenda/temps-fort/16-programme/56

