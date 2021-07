Le Pallet Le Pallet Le Pallet, Loire-Atlantique LA NUIT DES MUSÉES Le Pallet Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Loire-Atlantique

LA NUIT DES MUSÉES Le Pallet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Pallet. LA NUIT DES MUSÉES 2021-07-03 16:00:00 – 2021-07-03 23:00:00 Musée du Vignoble Nantais 82 rue Pierre Abélard

Le Pallet Loire-Atlantique Le Pallet EUR 9 Au programme : Visite flash des collections du Musée : 18h, 20h15, 21h15

Dégustation de muscadets accompagnés de bouchées, avec un vigneron : 18h30 et 19h30 (tarif : 9€ /R éservations billetterie pour la dégustation dans le lien site internet )

Lecture de paysage autour du musée : 19h

Le musée propose un programme riche et varié pour petits et grands à l'occasion de la Nuit des Musées. +33 2 40 80 90 13 http://www.musee-vignoble-nantais.eu/billetterie/billetterie-en-ligne/

dernière mise à jour : 2021-06-29

