Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie, le samedi 14 mai à 19:00

Profitez de cette Nuit exceptionnelle pour (re)découvrir le musée et ses espaces ainsi que des animations inédites : * de 18h00 à 19h30 : Une conférence : « De quoi rit-on au Chat Noir » par Caroline Crépiat » (réservation obligatoire) * Tout au long de la soirée, Didier Vallé fait le portrait de vélos. Vous découvrirez en direct l’artiste et sa technique. * 4 séances de théâtre d’ombres animé par la Compagnie « Le Bruit du frigo » dans l’espace Chat Noir. Séances à 19h, 20h, 21h et 22h. (réservation obligatoire). [Plus d’information sur le Pass vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal)

Entrée libre, pass vaccinal obligatoire.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie sera exceptionnellement gratuit pour tous les visiteurs et ouvert de 19h00 jusqu’à 23h00. Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

