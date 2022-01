La nuit des musées : jeu familial, mon ami l’orange Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

La nuit des musées : jeu familial, mon ami l’orange Musée de la marine de Loire, 21 mai 2022, Chateauneuf-sur-loire. La nuit des musées : jeu familial, mon ami l’orange

Musée de la marine de Loire, le samedi 21 mai à 18:00

Jeu familial à faire librement en parcourant les salles du musée de la marine de Loire. L’objet de l’enquête est un objet de nos collections qu’il faut retrouver à l’aide d’indices. Une autre manière de visiter le musée tout en s’amusant.

Voir http://www.musee-marinedeloire.fr

La nuit des musées : jeu familial, mon ami l’orange Musée de la marine de Loire Écuries du Château, 1 place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Musée de la marine de Loire Adresse Écuries du Château, 1 place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire

Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/