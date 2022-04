LA NUIT DES MUSÉES : GONTIERAMA EN AVANT-PREMIÈRE Château-Gontier-sur-Mayenne, 14 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LA NUIT DES MUSÉES : GONTIERAMA EN AVANT-PREMIÈRE Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-14 – 2022-05-14

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne

Le Pays de Château-Gontier et Le Carré s’associent et présentent, pendant la période estivale, la troisième édition de Gontierama, un parcours artistique dans la ville.

A cette occasion, 9 lieux et 8 artistes sont à découvrir. Parmi eux, Sébastien Gouju investit le musée pour y présenter ses oeuvres. Né en 1978, Sébastien Gouju vit et travaille à Paris. Par le dessin et la sculpture, il manipule notre environnement visuel, le délivrant du conformisme et d’une interprétation unique. Il manipule les signes de la culture populaire en détournant notamment des objets de l’univers domestique, volontiers jugés kitsch.

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez découvrir les œuvres de l’artiste installées aux côtés des marbres antiques, peintures françaises et flamandes du XVIIe siècle, bronzes animaliers de la collection Pierre Logé.

Venez découvrir en avant-première l’exposition de l’artiste Sébastien Gouju à l’occasion de la 3e édition du parcours d’art contemporain dans la ville “Gontierama”.

