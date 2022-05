La Nuit des Musées Fessenheim Fessenheim Catégories d’évènement: Fessenheim

Fessenheim Haut-Rhin Fessenheim Une visite guidée est proposée à 15h30 et 19h. A 20h, vernissage de l’exposition 1PIC4PEACE en présence du photographe Jean-Marc de Balthasar. Visite de libre de 14h à 22h (prêt d’audioguide, livret quiz pour le jeune public). Au programme : l’exposition temporaire “Poupées noires” ; une nouvelle œuvre d’art contemporain du street-artiste britannique Guy Denning à découvrir ; une visite du musée sera animée par un guide à 19h00. +33 3 89 62 03 28 Une visite guidée est proposée à 15h30 et 19h. A 20h, vernissage de l’exposition 1PIC4PEACE en présence du photographe Jean-Marc de Balthasar. Visite de libre de 14h à 22h (prêt d’audioguide, livret quiz pour le jeune public). Fessenheim

