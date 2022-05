La nuit des musées Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

La nuit des musées Salle d'Honneur de l' Hôtel de Ville 21, rue du Marchix Dinan

2022-05-14

Dinan Côtes d’Armor À l’occasion de l’édition 2022 de la Nuit européenne des Musées, le service des musées de la Ville de Dinan vous propose de découvrir ou redécouvrir une partie de la collection de peintures du musée, exposée de manière permanente dans la Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Les tableaux du musée dévoilent leurs histoires le temps d’une soirée, lors d’une visite guidée.

La collection de peintures du Musée de Dinan offre un admirable témoignage de la peinture académique du XIXe siècle, elle comprend notamment:

– une belle scène de battage aux fléaux peinte par Georges Poilleux Saint-Ange en 1896,

– un portrait de François-René de Chateaubriand, copie du tableau de Girodet réalisée en 1875,

musees@dinan.fr +33 2 96 87 35 41

La collection de peintures du Musée de Dinan offre un admirable témoignage de la peinture académique du XIXe siècle, elle comprend notamment:

– une belle scène de battage aux fléaux peinte par Georges Poilleux Saint-Ange en 1896,

– un portrait de François-René de Chateaubriand, copie du tableau de Girodet réalisée en 1875,

Salle d'Honneur de l' Hôtel de Ville 21, rue du Marchix Dinan

