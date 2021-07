Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche La Nuit des Musées Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

La Nuit des Musées Cherbourg-en-Cotentin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cherbourg-en-Cotentin. La Nuit des Musées 2021-07-03 18:30:00 – 2021-07-03 Esplanande de la Laïcité Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche En mai 2021, le Trident scène nationale a reçu la compagnie Aniaan pour son spectacle Appuie-moi sur toi. Pour cette soirée, les danseurs éclectiques nourris de breakdance et de hip hop, s’unissent à la conservatrice du musée, Louise Hallet, afin d’interroger la représentation du corps dans l’art du XVe au XIXe siècle dans les collections du musée Thomas Henry.

Durée 30 mn, Gratuit. En mai 2021, le Trident scène nationale a reçu la compagnie Aniaan pour son spectacle Appuie-moi sur toi. Pour cette soirée, les danseurs éclectiques nourris de breakdance et de hip hop, s’unissent à la conservatrice du musée, Louise Hallet, afin… musees@cherbourg.fr +33 2 33 23 39 33 http://www.cherbourg.fr/musees En mai 2021, le Trident scène nationale a reçu la compagnie Aniaan pour son spectacle Appuie-moi sur toi. Pour cette soirée, les danseurs éclectiques nourris de breakdance et de hip hop, s’unissent à la conservatrice du musée, Louise Hallet, afin d’interroger la représentation du corps dans l’art du XVe au XIXe siècle dans les collections du musée Thomas Henry.

Durée 30 mn, Gratuit. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Esplanande de la Laïcité Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville 49.6375#-1.62291