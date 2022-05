La Nuit des Musées – Carnac Carnac Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Morbihan

La Nuit des Musées – Carnac Carnac, 14 mai 2022, Carnac. La Nuit des Musées – Carnac Carnac

2022-05-14 – 2022-05-14

Le Musée de Préhistoire de Carnac ouvre ses portes gratuitement de 19h à 23h. Comme chaque année, participe à la manifestation nationale et européenne de la Nuit des Musées. LE MUSÉE FÊTE SES 140 ANS ! au programme :- Avant-goût de l'exposition Sorti(s) de Terre et visites impromptues- Histoires insoupçonnées les collections du musée "vues par … ", présentation d'objets sortis spécialement des réserves du musée – Visites libres des collections préhistoriques toute la soirée – Admirez puis dégustez le gâteau d'anniversaire du musée une création d'un pâtissier-chocolatier local +33 2 97 52 22 04

Carnac

