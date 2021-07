LA NUIT DES MUSÉES AUX REMPARTS Guérande, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Guérande.

LA NUIT DES MUSÉES AUX REMPARTS 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 24:00:00 Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique

Guérande Loire-Atlantique

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, rendez-vous à la Porte Saint-Michel, ouverte pour une visite gratuite et insolite !

Suivez le guide conférencier et sa lampe torche et laissez-vous surprendre par des découvertes que vous ne soupçonniez pas dans le monument. Eléments invisibles à l’oeil nu, points de vue originaux, anecdotes historiques, voici le programme de cette balade nocturne.

Visite de 45 min, départs toutes les 20 min

Réservation obligatoire au 02 28 55 05 05

porte.saintmichel@ville-guerande.fr +33 2 28 55 05 05 http://www.ville-guerande.fr/

