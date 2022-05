La Nuit des Musées : Autour du Musée Marius Audin, conférence et balade botanique Beaujeu Beaujeu Catégories d’évènement: Beaujeu

Beaujeu Rhône Beaujeu Fermé pour travaux, le musée ne pourra pas ouvrir ses portes. Cette soirée reste cependant l’occasion de (re)découvrir Marius Audin. Au programme :16h30 conférence “Essai sur la géographie Botanique du Beaujolais”, 18h balade botanique au cœur de Beaujeu. +33 4 74 04 87 75 Beaujeu

