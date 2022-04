La Nuit des musées au Petit Palais Petit Palais Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Nuit des musées au Petit Palais Petit Palais, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 18h30 à 00h00

. gratuit

À l’occasion de l’exposition Boldini, les plaisirs et les jours, le Petit Palais se met sur son 31 et vous invite à une soirée placée sous le signe de la mode Belle Époque lors de la Nuit Européenne des musées. Programme La Belle Époque en musique : au gré de votre balade, retrouvez les jeunes musiciens du conservatoire du 8e arrondissement et découvrez les tubes que nos aïeuls écoutaient dans les salons mondains ou dans les lieux de divertissements et, pourquoi ne pas esquisser quelques pas de danse ? Animation théâtrale : revivez la vie parisienne, les fêtes, soirées mondaines et autres extravagances de la Belle Époque à travers des extraits littéraires tirés des œuvres de Proust, Colette, Anna de Noailles ou Montesquiou déclamés et mis en scène par les jeunes comédiens du conservatoire du 8e arrondissement. Dessin de mode : retrouvez nos plasticiens à la fin de l’exposition Boldini, les plaisirs et les jours pour traduire en quelques coups de crayon le mouvement d’une robe, la forme d’un chapeau ou l’éventail d’une élégante. Parcours de mode : grâce au livret proposé à l’entrée du musée, partez pour une découverte des collections très « chic et smart » et amusez-vous grâce à notre psycho-test « quelle fashion victim êtes-vous ? ». Photo-call : prenez la pose avec les accessoires de l’élégante parisienne ou du parfait dandy et réalisez vos meilleurs selfies ! L’ensemble des activés se déroulent durant toute la soirée de 18h30 à 23h30. Elles sont gratuites et sans réservation. Horaire : de 18:30 à minuit Accès au public en situation de handicap : Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Petit Palais Av. Winston Churchill, 75008 Paris Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/activites-et-evenements/nuit-europeenne-des-musees

Ville de Paris Petit Palais

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Petit Palais Adresse Av. Winston Churchill, Ville Paris lieuville Petit Palais Paris Departement Paris

Petit Palais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Nuit des musées au Petit Palais Petit Palais 2022-05-14 was last modified: by La Nuit des musées au Petit Palais Petit Palais Petit Palais 14 mai 2022 Paris Petit Palais Paris

Paris Paris