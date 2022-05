LA NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE ROBERT TATIN Cossé-le-Vivien, 14 mai 2022, Cossé-le-Vivien.

LA NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE ROBERT TATIN Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse Cossé-le-Vivien

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 01:00:00 Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien

Le samedi 14 mai, les portes du musée Robert Tatin seront ouvertes toute la soirée pour permettre aux visiteurs de plonger dans cette œuvre monumentale à ciel ouvert. La déambulation à la lueur des étoiles, au cœur de cet univers mystérieux et propice au rêve, se poursuit jusqu’à 1h du matin.

Profitez de la soirée pour une découverte exotique ! Un théâtre d’ombre s’illumine et les personnages s’animent aux sons d’un gamelan javanais, instrument-orchestre fait de bronze et de bois. Venez découvrir les créations originales des élèves de 5e du collège Jacques Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe.

De 18h à 19h : présentation et démonstration de gamelan

De 20h à 20h30 et de 21h à 21h30 : spectacles de gamelan et théâtre d’ombres

A partir de 22h : promenade en musique

Le samedi 14 mai, rendez-vous au Musée Robert tatin pour l’édition 2022 de La Nuit Européenne des Musées.

musee.tatin@lamayenne.fr +33 2 43 98 80 89 https://www.musee-robert-tatin.fr/

Le samedi 14 mai, les portes du musée Robert Tatin seront ouvertes toute la soirée pour permettre aux visiteurs de plonger dans cette œuvre monumentale à ciel ouvert. La déambulation à la lueur des étoiles, au cœur de cet univers mystérieux et propice au rêve, se poursuit jusqu’à 1h du matin.

Profitez de la soirée pour une découverte exotique ! Un théâtre d’ombre s’illumine et les personnages s’animent aux sons d’un gamelan javanais, instrument-orchestre fait de bronze et de bois. Venez découvrir les créations originales des élèves de 5e du collège Jacques Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe.

De 18h à 19h : présentation et démonstration de gamelan

De 20h à 20h30 et de 21h à 21h30 : spectacles de gamelan et théâtre d’ombres

A partir de 22h : promenade en musique

Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse Cossé-le-Vivien

dernière mise à jour : 2022-04-15 par