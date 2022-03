La nuit des Musées au Musée Henri Barré Thouars Thouars

La nuit des Musées au Musée Henri Barré Thouars, 21 mai 2022, Thouars. La nuit des Musées au Musée Henri Barré Au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars

2022-05-21 – 2022-05-21 Au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne

Thouars Deux-Sèvres EUR À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée invite le Centre socio-Culturel du Saint Varentais qui mettront en scène un spectacle écrit autour d’une fiction radiographique ainsi que la compagnie l’Ouvrage qui participera et guidera le projet, la mise en scène et les décors. Pour cette 17ème édition de la nuit des musées, le musée Henri Barré invite le Centre Socio-Culturel du Saint Varentais et la compagnie l’Ouvrage pour vous proposer une fiction radiographique. +33 5 49 66 36 97 À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée invite le Centre socio-Culturel du Saint Varentais qui mettront en scène un spectacle écrit autour d’une fiction radiographique ainsi que la compagnie l’Ouvrage qui participera et guidera le projet, la mise en scène et les décors. Musee Henri Barre

Au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Autres Lieu Thouars Adresse Au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne Ville Thouars lieuville Au Musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

La nuit des Musées au Musée Henri Barré Thouars 2022-05-21 was last modified: by La nuit des Musées au Musée Henri Barré Thouars Thouars 21 mai 2022

Thouars Deux-Sèvres