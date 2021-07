Chauffailles Chauffailles Chauffailles, Saône-et-Loire La nuit des musées : Au musée du tissage Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

La nuit des musées : Au musée du tissage Chauffailles, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chauffailles. La nuit des musées : Au musée du tissage 2021-07-03 – 2021-07-03 Musée du tissage 46 bis rue du 8 mai

Chauffailles Saône-et-Loire EUR Le Musée présente toutes les manipulations « du fil à l’étoffe », que ce soit pour le travail manuel ou les métiers mécaniques. Sont présentées de très anciennes machines à pédales pour le dévidage, le canetage, pour arriver ensuite au matériel à moteur et à la création de la chaîne sur un ourdissoir.

Le Musée présente toutes les manipulations « du fil à l'étoffe », que ce soit pour le travail manuel ou les métiers mécaniques. Sont présentées de très anciennes machines à pédales pour le dévidage, le canetage, pour arriver ensuite au matériel à moteur et à la création de la chaîne sur un ourdissoir.

Toutes les machines sont en état de marche, nous vous en ferons la démonstration !

museedetissage@gmail.com +33 3 85 84 65 16

Musée du tissage
46 bis rue du 8 mai
Chauffailles