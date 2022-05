La Nuit des Musées au Musée du Terroir – La Nature Musée du Terroir, 14 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Musée du Terroir, le samedi 14 mai à 16:00

**Samedi 14 mai de 16h à 20h30**, le Musée du Terroir est ouvert gratuitement pour la Nuit des Musées avec **des ateliers et un spectacle** pour toute la famille **sur le thème de la nature et plus particulièrement de l’arbre.** Au programme : * **spectacle “L’homme qui plantait des arbres”**, d’après l’oeuvre de Jean Giono. Spectacle collaboaratif tout public. **A 18h, sur réservation**. Plus d’infos ici : [[https://openagenda.com/agendas/17212581/events/48348193](https://openagenda.com/agendas/17212581/events/48348193)](https://openagenda.com/agendas/17212581/events/48348193) . Le spectacle est suivi d’un échange avec le public autour des arbres. * **En partenariat avec les Fenêtres qui Parlent** **- Atelier sculpture avec Emmanuel Degand**. Venez **réaliser une oeuvre collective** et apprenez à sculpter le bois avec l’artiste Emmanuel Degand. L’oeuvre sera exposée lors de la **fête de clôture des Fenêtres qui Parlent à l’Atelier 2, le dimanche 22 mai.** **- Atelier de création d’accessoires de carnaval** : masque végétaux et couronnes de fleur. Atelier en partenariat avec les Fenêtres qui Parlent **pour être les plus beaux au défilé de clôture** **du dimanche 22 mai!** * **Atelier gaufres fourrées à la cassonade** * **Jeux traditionnels de l’estaminet**

Entrée libre; spectacle sur réservation

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord



