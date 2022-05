LA NUIT DES MUSEES AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine Pour la 18ème édition de la Nuit des Musées, le Musée des Métiers de la Chaussure ouvrira ses portes de 18h à 00h. Des animations seront proposées par le réseau de bibliothèques et l’École de Musique de Sèvremoine et rythmeront la soirée. Cette nouvelle édition de la Nuit des Musées sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir la richesse des collections du musée ainsi que l’exposition temporaire “En avant, marche ! La chaussure dans l’armée.” Plusieurs animations seront également proposées durant cette soirée. Programme:

* Heure du conte avec la bibliothèque à 18h : Une médiatrice du réseau des bibliothèques de Sèvremoine interviendra au musée pour proposer une heure du conte originale sur le thème… des chaussures !

museechaussure@sevremoine.fr +33 2 41 46 35 65 https://www.museechaussure.fr/

