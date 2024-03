La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château, samedi 18 mai 2024.

A la découverte du maquis de Georges Guingouin l’Association des Créateurs et Amis du Musée de la Résistance et la mairie de Peyrat le Château vous invite à découvrir ou à re-découvrir le musée en visite libre et gratuite à l’occasion de la Nuit des Musées.

Les salles d’expositions présentent l’engagement de G. Guingouin, « figure de la Résistance », la naissance et les actions du maquis, mais aussi les drames de Tulle et d’Oradour sur Glane, les camps d’internements en Haute-Vienne et les camps de concentration et d’extermination nazis.

Vous pourrez également découvrir la reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges et visionner le documentaire « Première Brigade » qui offre le témoignage de compagnons du maquis.

Des bénévoles de l’association du musée seront présents pour vous orienter et ré-pondre à vos questions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:30:00

fin : 2024-05-18 21:00:00

Avenue de la Tour

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationmuseepeyrat@gmail.com

