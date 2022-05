La Nuit des Musées au Musée de la Nacre Méru, 14 mai 2022, Méru.

La Nuit des Musées au Musée de la Nacre Méru

2022-05-14 – 2022-05-14

Méru Oise Méru

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous accueille gratuitement le samedi 14 mai de 18h à 22h.

Tout au long de la soirée, la compagnie théâtrale Les 3 Coups l’Oeuvre vous replongera dans l’époque de l’industrialisation et de la vie ouvrière méruvienne Dans les différents espaces du musée, vous pourrez découvrir et participer à ces saynètes pour une expérience insolite et immersive.

Les guides seront également présents pour vous faire découvrir les ateliers reconstitués du boutonnier, mis en fonctionnement par notre machine à vapeur centenaire !

En parallèle, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », les réalisations des élèves de l’école maternelle Jean Macé de Méru seront présentées au public. Inspirés par les coquillages, les enfants ont produit des œuvres d’art brut en lien avec l’exposition temporaire « Coquillages, de la science au kitsch » clôturée en janvier 2022.

contact@musee-nacre.fr +33 3 44 22 61 74 https://musee-nacre.fr/

Méru

