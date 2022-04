La Nuit des musées au musée d’art et d’histoire du Judaïsme Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Nuit des musées au musée d’art et d’histoire du Judaïsme Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 18h00 à 00h00

. gratuit

Samedi 14 mai, la Nuit Européenne des musées, vous invite à la nuit tombée, à découvrir ou redécouvrir les collections du mahJ dans une ambiance sonore et musicale. L’occasion rêvée d’arpenter le musée entre amis ou en famille et d’admirer les œuvres sous un nouvel angle ! Visites, ateliers et spectacles accompagnent votre découverte. 18h-20h : atelier jeune public (à partir de 4 ans) « La musique de Chagall » en accueil continu dans la cour ;

18h à 22h : Jeu de piste : En commençant par jouer des couleurs, le jeune public partira sur la piste des « Papillons brodeurs »… les œuvres textiles du musée s’animent le temps d’une nuit. Costumes brodés au fil d’or, bandelettes et manteaux de Torah ornés de fils de soie, le musée déploie toutes ses lumières.

18h30-19h30 et 20h-21h : visite sonore avec les élèves de 4e du collège Victor Hugo (Paris 3 e ) dans le cadre de l’édition 2022 de « La classe, l’œuvre ! » : cinq œuvres emblématiques du musée prennent vie grâce à une mise en scène sonore ;

21h15-22h15 et 22h30-23h30 : visite en musique par Cécile Petitet et Yaële Baranes, conférencières du mahJ : une visite nocturne insolite où des morceaux musicaux sont associés aux œuvres de la collection permanente. Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Hôtel de Saint-Aignan – 71, rue du Temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/nuit-europeenne-des-musees-2022-77526

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse Hôtel de Saint-Aignan - 71, rue du Temple Ville Paris lieuville Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Departement Paris

