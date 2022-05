La Nuit des musées au musée bleu, 14 mai 2022, .

La Nuit des musées au musée bleu

2022-05-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-14 01:00:00 01:00:00

19h : L’harmonie du pays d’Arles



L’orchestre d’harmonie du pays d’Arles regroupe des musiciens de tous horizons qui sont heureux de partager le plaisir de se retrouver autour d’un programme varié avec des musiques de films du compositeur Nino Rota, de la musique jazz, du rock et quelques pasos…

En partenariat avec le conservatoire de musique du pays d’Arles.



19h : Le monde romain dessiné par les étudiants du MOPA



Au terme de 6 journées complètes à étudier la culture latine et à travailler le dessin académique au cœur du musée, les étudiants en classe préparatoire au MOPA livrent tout au long de la soirée leur vision du monde antique. Avec Anastasia Tetrel, professeure d’arts plastique et de dessin à l’Ecole MOPA.





19h30 : Prométhée et Épiméthée, les cousins de Zeus



Venez écouter l’histoire de Prométhée et Epiméthée, deux frères que tout oppose : l’un sage l’autre étourdi. Alors quand Zeus leur demande de concevoir des créatures pour peupler la terre, Epiméthée invente toutes sortes d’animaux rigolos, et Prométhée les hommes. Par la Compagnie Carabosse

> 3 séances de 20 minutes à : 19h30, 20h, puis 20h30.

> Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte

> Gratuit- réservation obligatoire : 04 13 31 51 48



19h45 : Prises de becs



Un répertoire éclectique, ludique et moderne interprété par un ensemble de saxophones sous la direction de Denis Farinone. En partenariat avec le conservatoire de musique du pays d’Arles.



20h45 : Restitution d’atelier slam



Chaque participant à l’atelier slam est venu au musée avec ses désirs, ses aptitudes, ses peurs, avec son vocabulaire verbal, physique, musical… Écoutez leurs slams, c’est de la poésie. Une poésie libre, hybride, expérimentale.



21h15 : Le voyage du bateau Arles-Rhône 3



La Compagnie en Phase et les danseurs du Labo ont travaillé toute l’année avec le musée pour une création au sein des collections. Le thème de l’eau a conduit les danseurs sur le Rhône, ils ont embarqué à bord du chaland Arles-Rhône 3. Au fil de l’eau, ils incarnent la grouillante vie du port de l’antique Arelate. Avec le chorégraphe Miguel Nosibor.



22h-1h (en continu) : Shadows flow, une création originale du groupe F

Sous la forme d’un poème visuel son et lumière, des flammes jaillissent de la Terre vers le Ciel et le musée s’éclaire. Le feu dérobé par Prométhée au Soleil pour les humains se lève et s’élève, de la pénombre émerge une multitude d’éclats de vie. Une occasion de découvrir le Musée bleu sous de nouvelles perspectives, de nouveaux éclairages. L’installation est chorégraphiée sur un paysage sonore original composé par Scott Gibbons.

Cette Nuit des musées sera lumineuse et festive, éclairée par la jeune création, toujours à l’honneur. Le sarcophage de Prométhée, prêté par le musée du Louvre, en est la vedette.

