La nuit des musées au Musée Bernard d'Agesci
Niort, 14 mai 2022

Le temps d'une nuit, à partir du coucher du soleil, les musées ouvrent gratuitement leurs portes pour vous offrir une expérience conviviale et ludique. Découvrez les animations proposées pour l'occasion : la restitution du travail mené avec des élèves de l'IME de Villaine, la visite de l'atelier de restauration, une visite guidée à la lumière de l'architecture… un moment à partager en famille, pour découvrir de manière insolite les richesses des musées de Niort Agglo. 

Musée Bernard d'Agesci
26 Avenue de Limoges
Niort
Deux-Sèvres

Source : Niortagglo

