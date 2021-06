Niort Niort Deux-Sèvres, Niort La nuit des musées au Musée Bernard d’Agesci Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

La nuit des musées au Musée Bernard d’Agesci Niort, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Niort. La nuit des musées au Musée Bernard d’Agesci 2021-07-03 – 2021-07-04 Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges

Niort Deux-Sèvres Le musée Bernard d’Agesci ouvrira gratuitement ses portes ce samedi 3 juillet de 19h à minuit. Une riche programmation vous est proposée et est à retrouver sur niortagglo.fr. Le musée Bernard d’Agesci ouvrira gratuitement ses portes ce samedi 3 juillet de 19h à minuit. Une riche programmation vous est proposée et est à retrouver sur niortagglo.fr. +33 5 49 78 72 00 Le musée Bernard d’Agesci ouvrira gratuitement ses portes ce samedi 3 juillet de 19h à minuit. Une riche programmation vous est proposée et est à retrouver sur niortagglo.fr. Darri dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Étiquettes évènement : Autres Lieu Niort Adresse Musée Bernard d'Agesci 26 Avenue de Limoges Ville Niort lieuville 46.32109#-0.45435