La Nuit des Musées au MUDO Beauvais, 14 mai 2022, Beauvais.

La Nuit des Musées au MUDO Beauvais

2022-05-14 – 2022-05-14

Beauvais Oise

Dans le cadre de la 18ème Nuit européenne des Musées, le MUDO-Musée de l'Oise vous ouvre exceptionnellement ses portes de 20h à minuit. Passez une nuit entre les murs du palais et admirez de manière insolite la nouvelle exposition "André Metthey. La quête du feu et de la couleur" et l'exposition permanente Collection XIXe siècle.

À 20h15 et 22h : Découvrez en famille ces “Drôles d’objets !”, et demandez-vous : Que sont-ils ? A quoi servent-ils ? D’où viennent-ils ? Autant d’objets insolites issus des collections du musée qui vous conduiront dans les profondeurs des caves du palais pour y trouver les réponses.

Durée : 15 min.

À 20h45 et à 22h30 : “Palais insolite” vous invite à vous laisser surprendre par une visite du palais épiscopal ponctuée de performances artistiques en direct et d’œuvres originales par Julien Appert et Stéphanie Mansy dans l’ambiance feutrée de la nuit.

Durée : 1 h.

> Toute la soirée :

Découvrez l’exposition André Metthey : la quête du feu et de la couleur, qui réunit près de 200 pièces, témoins de la collaboration de ce maître des arts du feu avec de célèbres sculpteurs et peintres.

Découvrez quelques facettes du XIXème siècle à partir d’une sélection d’œuvres des collections du MUDO-Musée de l’Oise. Des peintures décoratives à la poésie du romantisme, en passant par les idéaux politiques de cette période foisonnante, laissez-vous conter le XIXème siècle.

Enfin, la boutique du musée vous accueillera toute la soirée, l’occasion de faire une pause au bar à tisanes et de s’attarder dans l’espace d’idées cadeaux, pour faire plaisir et se faire plaisir ou de flâner dans les jardins à la nuit tombée.

ENTRÉE GRATUITE

contact.mudo@mudo.oise.fr +33 034410405 http://mudo.oise.fr/

