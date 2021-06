La Nuit des musées au MUDO Beauvais, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Beauvais.

La Nuit des musées au MUDO 2021-07-03 – 2021-07-03

Beauvais Oise

0 0 Dans le cadre de la 17ème Nuit européenne des Musées, le MUDO-Musée de l’Oise vous ouvre exceptionnellement ses portes de 20h à minuit. Passez une nuit entre les murs du musée et admirez de manière insolite la nouvelle exposition « Échappées belles. Paysages d’ici et d’ailleurs » et l’exposition permanente « Collection du XIXe siècle ».

A 20h : Découvrez en famille Une histoire et au lit et profitez d’une lecture sous format de kamishibaï (théâtre japonais). A partir de 3 ans. Groupe de 20 personnes (parents et enfants). Durée : 30 min.

Toute la soirée :

Découvrez l’exposition Échappées belles, une véritable invitation au voyage, en six étapes d’un tour de France, d’Europe et du monde pour un dépaysement assuré.

Entrez dans le XIXe siècle avec un accrochage qui reprend une partie des thématiques du parcours présenté au 1er étage du palais épiscopal avant sa fermeture en juillet 2020, à savoir, le décor, le portrait, le paysage, l’éclectisme, Thomas Couture et les Républiques.

De 22h30 à minuit : Venez assister au spectacle inédit Distillerie d’images par le Kolecktif Alambik avec des projections lumineuses à grande échelle sur la façade du Palais épiscopal à partir des œuvres du musée.

Enfin, la boutique du musée vous accueillera toute la soirée avec son large choix d’idées cadeaux, pour faire plaisir et se faire plaisir !

ENTRÉE GRATUITE

Le port du masque est obligatoire en intérieur.

L’accès aux animations et aux expositions se déroule dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Les espaces d’exposition ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

(c) MUDO-Musée de l’Oise.

contact@mudo.oise.fr +33 034410405 http://mudo.oise.fr/

(c) MUDO-Musée de l’Oise.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par