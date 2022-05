LA NUIT DES MUSÉES AU LOUVRE-LENS Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

LA NUIT DES MUSÉES AU LOUVRE-LENS Lens, 14 mai 2022, Lens. LA NUIT DES MUSÉES AU LOUVRE-LENS 99 rue Paul Bert Lens

2022-05-14 – 2022-05-14

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais Lens Pour ce grand rendez-vous de l’année, le Louvre-Lens vous concocte un programme impérial, à l’image de l’exposition Rome. La cité et l’empire : activités, visites, artistes… une nuit chaleureuse, étonnante, festive et saupoudrée de dolce vita à l’Antique ! Découvrez le programme de la 18e Nuit européenne des musées qui se tient cette année, le samedi 14 mai dans toute l’Europe. +33 3 21 18 62 62 https://www.louvrelens.fr/ Pour ce grand rendez-vous de l’année, le Louvre-Lens vous concocte un programme impérial, à l’image de l’exposition Rome. La cité et l’empire : activités, visites, artistes… une nuit chaleureuse, étonnante, festive et saupoudrée de dolce vita à l’Antique ! 99 rue Paul Bert Lens

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégorie d’évènement: Lens Autres Lieu Lens Adresse 99 rue Paul Bert Ville Lens lieuville 99 rue Paul Bert Lens

Lens Lens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

LA NUIT DES MUSÉES AU LOUVRE-LENS Lens 2022-05-14 was last modified: by LA NUIT DES MUSÉES AU LOUVRE-LENS Lens Lens 14 mai 2022

Lens