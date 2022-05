La nuit des musées au Donjon Niort, 14 mai 2022, Niort.

La nuit des musées au Donjon Rue du Guesclin Musée du Donjon Niort

2022-05-14 – 2022-05-14 Rue du Guesclin Musée du Donjon

Niort Deux-Sèvres Niort

La puissante silhouette du Donjon de Niort se distingue dans le paysage urbain depuis le 13e siècle. Son architecture offrant archères, mâchicoulis et chemin de ronde crénelé est défensive avant d’être envisagée comme un logis seigneurial. À la faveur de l‘éclairage nocturne chaque pierre délivrera son secret où se mêlent histoire et légende.

• Visites libres de l’intérieur

• Visites commentées de l’extérieur à 21h et 22h30

(sur réservation au 05 49 28 14 28)

Au musée Bernard d’Agesci et au musée du Donjon :

• Nuit des copistes :

o À vos crayons, pinceaux, chevalets ! Venez croquer le musée, ses œuvres, son architecture…

Inscription obligatoire

Ouverture : de 19h à minuit

Entrée gratuite

+33 5 49 28 14 28

Office de tourisme Niort Marais poitevin

Rue du Guesclin Musée du Donjon Niort

dernière mise à jour : 2022-05-09 par