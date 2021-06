Niort Niort Deux-Sèvres, Niort La nuit des musées au Donjon Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

La nuit des musées au Donjon Niort, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Niort. La nuit des musées au Donjon 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-04 00:00:00 Rue du Guesclin Musée du Donjon

Niort Deux-Sèvres Niort Ce samedi 28 juillet sera dédié à l’histoire. En effet, le musée du Donjon vous ouvrira gratuitement ses portes de 19h à minuit. La terrasse du Donjon vous sera accessible jusqu’à la tombée du jour.

Visite guidée du Donjon, sur réservation, samedi à 20h et à 21h30. Ce samedi 28 juillet sera dédié à l’histoire. En effet, le musée du Donjon vous ouvrira gratuitement ses portes de 19h à minuit. La terrasse du Donjon vous sera accessible jusqu’à la tombée du jour.

Visite guidée du Donjon, sur réservation, samedi à 20h et à 21h30. +33 5 49 28 14 28 Ce samedi 28 juillet sera dédié à l’histoire. En effet, le musée du Donjon vous ouvrira gratuitement ses portes de 19h à minuit. La terrasse du Donjon vous sera accessible jusqu’à la tombée du jour.

Visite guidée du Donjon, sur réservation, samedi à 20h et à 21h30. Office de tourisme Niort Marais poitevin dernière mise à jour : 2021-06-28 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Étiquettes évènement : Autres Lieu Niort Adresse Rue du Guesclin Musée du Donjon Ville Niort lieuville 46.32528#-0.4652