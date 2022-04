La Nuit des Musées au Château des ducs de Bretagne Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui De 20h à minuitEntrée libre au musée et à l’exposition Dernier accès à 23h30 Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées Le Château des ducs de Bretagne ouvre pour l’occasion gratuitement ses portes au public. Accompagnés par les médiateurs, les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir les collections du musée d’histoire de Nantes et l’exposition “L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830” grâce à des introductions. La Nuit des musées est aussi l’occasion de temps forts autour de l’exposition L’abîme, avec “Le Bal du Tout-Monde” et la restitution des travaux d’élèves dans le cadre de l’opération “Un pas vers la mémoire, un pas pour s’engager !” Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

