La nuit des musées au Château des ducs Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nantes.

Gratuit : oui Entrée libre au musée et à l’exposition de 20h à minuitOuverture de la librairie-boutique de 20h à minuit La Nuit des musées – Manifestation organisée sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication. Samedi 3 juillet 2021 de 20h à minuit, le Château des ducs de Bretagne ouvre pour l’occasion gratuitement ses portes au public. Accompagnés par les médiateurs, les visiteurs peuvent, lors d’un moment privilégié, (re)découvrir les collections du musée d’histoire de Nantes et les oeuvres de Romuald Hazoumè ou plonger dans l’univers de l’artiste japonais Toshihiro Hamano. Des rendez-vous autour de l’exposition Toshihiro Hamano. Esprit et formes du Japon seront proposés. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes

