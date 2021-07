Saint-Étienne-le-Molard Saint-Étienne-le-Molard Loire, Saint-Étienne-le-Molard La Nuit des Musées au Château de la Bâtie d’Urfé Saint-Étienne-le-Molard Saint-Étienne-le-Molard Catégories d’évènement: Loire

La Nuit des Musées au Château de la Bâtie d'Urfé Saint-Étienne-le-Molard, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Étienne-le-Molard.

Saint-Étienne-le-Molard Loire Saint-Étienne-le-Molard Une soirée où le château sera ouvert à tous pour cette nuit des Musées !

20h : Petite enquête au château – animation familiale

20h : Au fil des pages l’Astrée – visite thématique

21h30 : Concert par la Fanfare des Lendemains

23h : Visite à la lanterne

