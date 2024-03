La nuit des musées au Centre Juno Beach Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

La nuit des musées au Centre Juno Beach Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer Calvados

A l’occasion de la Nuit des musées, découvrez le Centre Juno Beach de façon inédite

A 20h et 21h

Visite guidée du parcours permanent avec un guide canadien. Apprenez-en davantage sur l’histoire du Canada avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Le guide vous contera quelques histoires de soldats canadiens et vous présentera des objets de nos réserves.

A 20h30 et 21h30

Visite guidée de l’exposition temporaire avec un guide canadien. Découvrez la nouvelle exposition A la hauteur du défi qui revient sur la plus grande épreuve jamais rencontrée par l’aviation canadienne au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Informations pratiques

Gratuit pour tous

Sur inscription au 02 31 37 32 17 ou contact@junobeach.org

A l’occasion de la Nuit des musées, découvrez le Centre Juno Beach de façon inédite

A 20h et 21h

Visite guidée du parcours permanent avec un guide canadien. Apprenez-en davantage sur l’histoire du Canada avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Le guide vous contera quelques histoires de soldats canadiens et vous présentera des objets de nos réserves.

A 20h30 et 21h30

Visite guidée de l’exposition temporaire avec un guide canadien. Découvrez la nouvelle exposition A la hauteur du défi qui revient sur la plus grande épreuve jamais rencontrée par l’aviation canadienne au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Informations pratiques

Gratuit pour tous

Sur inscription au 02 31 37 32 17 ou contact@junobeach.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

Voie des Français Libres Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@junobeach.org

L’événement La nuit des musées au Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Coeur de Nacre