La Nuit des Musées Argenton-sur-Creuse, 14 mai 2022, Argenton-sur-Creuse.

La Nuit des Musées Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse

2022-05-14 – 2022-05-14

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse La 18e édition de la Nuit européenne des musées est un événement qui se déroule dans plus de 3 000 musées, et dans près de 30 pays européens ! A cette occasion, les musées ouvrent, le soir, gratuitement leurs portes et proposent des animations variées. Venez découvrir l’exposition Akeologika, à 16h00 et 20h30 promenades guidées en compagnie des artistes.

Nuit des musées au musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine d’Argenton-sur-Creuse.

contact@museedelachemiserie.fr +33 2 54 24 34 69 http://www.museedelachemiserie.fr/

La 18e édition de la Nuit européenne des musées est un événement qui se déroule dans plus de 3 000 musées, et dans près de 30 pays européens ! A cette occasion, les musées ouvrent, le soir, gratuitement leurs portes et proposent des animations variées. Venez découvrir l’exposition Akeologika, à 16h00 et 20h30 promenades guidées en compagnie des artistes.

© MINISTÈRE DE LA CULTURE

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-04-13 par