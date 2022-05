La Nuit des musées à Réattu Arles, 14 mai 2022, Arles.

Dans la cour de la commanderie de Saliers sera projeté le film « Péril au musée», réalisé par Mireille Loup avec 7 adolescents à la fin du mois octobre 2021, dans le cadre du stage de création vidéo « Silence ça tourne, épisode 2 ». Tourné dans les coulisses de l’accrochage de l’exposition « Ugo Schiavi. Gargareôn », ce court-métrage burlesque raconte les péripéties d’une équipe de techniciens en pleine préparation d’exposition. Enduit et peinture des murs, perçage, déballage des œuvres… De bévues en catastrophes, rien ne va plus ! Comment l’artiste invité pourra-t-il se sortir de ce désastre et présenter malgré tout ses œuvres à son public fébrile ? Vous le découvrirez ce soir-là, en format cinéma en plein air.



Dans la cour du Grand Prieuré, peu de temps après le coucher du soleil, les compositions lumineuses et sonores de Jean-Luc Pennetier, collaborateur du célèbre Groupe F, viendront révéler la théâtralité de la cour du Grand Prieuré, et proposeront, en fin de parcours, une relecture poétique des collections du musée.



Enfin, il vous sera permis d’entrer dans la cour de la commanderie de Sainte Luce, siège de l’administration du musée, afin de découvrir l’exposition « Tous artistes ». Toute l’année, les médiatrices du musée mènent des ateliers de pratique artistique avec des groupes de tou horizons. Leurs créations seront présentées dans la salle d’exposition de la commanderie pendant une semaine, histoire de faire durer la Nuit des Musées !

Cette année marque le retour de la Nuit des Musées au printemps ! L’occasion de profiter des extérieurs du musée et de ses cours magiques, en trois temps forts.

musee.reattu@ville-arles.fr +33 4 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr/

