La Nuit des musées à la Philharmonie de Paris La Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Nuit des musées à la Philharmonie de Paris La Philharmonie de Paris, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 19h00 à 00h00

. gratuit

La 18e édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 14 mai 2022. Découvrez la programmation proposée par la musée à l’occasion de cette nuit de découverte gratuite et ouverte à tous. Pour cette 18ème édition, le Musée met à l’honneur des instruments joués de manière inhabituelle comme le didgeridoo revisité en mode électro ou insolites comme le hardingfele, le nyckelharpa, les Ondes Martenot et l’OMNI. Chaque prestation est jouée plusieurs fois dans la soirée.

Embarquez pour un voyage sonore autour du monde et à travers le temps ! À 19h30, 20h30, 21h30 : JEAN-LOU DESCAMPS, HARDINGFELE ET NYCKELHARPA À 20h00 21h00, 22h00, 23h00 : OISEAUX DU MONDE, OISEAUX IMAGINAIRES, OISEAUX ELECTRONIQUES

GUY REIBEL, COMPOSITION

CHRISTOPHE GRAPPERON, DIRECTION ET JOUEUR D’OMNI

SYLVAINE DAVENÉ, JEAN-FRANÇOIS CHIAMA, CHANTEURS À 20h00, 21h00, 22h00 : RICHARD POHER, DIDGERIDOO ÉLECTRO À 20h30, 21h30, 22h30 : IMSU CHOI, ONDES MARTENOT Et aussi … De 19h00 à minuit : visite libre de la collection permanente du musée. La Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24174-nuit-europeenne-des-musees?itemId=121996

la Philharmonie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

La Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Nuit des musées à la Philharmonie de Paris La Philharmonie de Paris 2022-05-14 was last modified: by La Nuit des musées à la Philharmonie de Paris La Philharmonie de Paris La Philharmonie de Paris 14 mai 2022 La Philharmonie de Paris Paris Paris

Paris Paris