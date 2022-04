La Nuit des musées à la Monnaie de Paris Monnaie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 14 mai 2022

de 18h00 à 00h00

gratuit

La 18e édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 14 mai 2022. Découvrez la programmation proposée par la musée à l’occasion de cette nuit de découverte gratuite et ouverte à tous. Spectacle musical Les étudiants en musique du conservatoire d’Issy les Moulineaux, accompagnés par leurs professeurs, revisitent certains objets des collections du musées de la Monnaie de Paris en musique et en calligraphie. Les traits et dynamiques des gravures des monnaies se traduisent alors en idéogrammes qui inspireront les gestes des musiciens, tout en les infléchissant en retour. Spectacle musicale par les élèves des classes de musique du cycle 3 du Conservatoire à Rayonnement départemental d’Issy-les-Moulineaux et les enseignants, Salon d’honneur ou Cour d’honneur

Dans la limite des places disponibles Visites guidées architecturales à la lampe torche Éclairez-nous !

À la lumière d’une lampe torche, partez à la découverte de la Monnaie de Paris, dernière manufacture en activité au cœur de la capitale. Une visite dans la pénombre qui vous permet de découvrir les lignes architecturales, le style, le décor, les détails surprenants et… parlants de l’Hôtel de la Monnaie ! En continu, de 22h30 à 23h30

Dans la limite des places disponibles « La classe, l’oeuvre » À la découverte de la Monnaie de Paris

Dans les cours et le musée de la Monnaie de Paris, des élèves regroupés en binômes réalisent une médiation d’amusants et originaux détails architecturaux dans le cadre de l’opération « La Classe, l’œuvre ». En continu, de 18h à 20h

Dans la limite des places disponibles Exposition “Monnaies & Merveilles” Présentée dans les salons historiques de la Monnaie de Paris du 12 mai au 25 septembre, l’exposition « Monnaies & Merveilles » est une invitation au voyage à travers l’infinie variété des formes, matières et usages de la monnaie. D’or, d’argent, de plumes, de nacre, de perles, de fer… La monnaie étonne par sa diversité. Au-delà de ses fonctions premières (les transactions commerciales, la thésaurisation), la monnaie est le support de nombreux rituels, investie d’une charge symbolique très forte. De 18h à Minuit

Accès libre à l’exposition Médiation en salles de l’exposition “Monnaies & Merveilles” « La monnaie sous toutes ses formes… »

Voyagez dans l’exposition aux côtés de médiateurs qui vous dévoileront l’univers merveilleux des monnaies. D’hier à aujourd’hui, d’Afrique ou d’Asie, simple objet d’échanges ou objet à forte charge symbolique, la monnaie se livre et se regarde pour toujours mieux vous surprendre. De 18h à 23h30

Dans la limite des places disponibles Atelier “Monnaies & Merveilles” Créé ta monnaie d’ailleurs

Après une courte visite de l’exposition, découvrez la richesse artistique et symbolique de monnaies venant des quatre coins du monde ! Cherchez ensuite l’inspiration pour imaginer et créer votre propre monnaie d’échange avant de lui conférer une valeur qui vous sera propre… De 19h à 21h

Dans la limite des places disponibles Contes d’ici et d’ailleurs Voyage autour des monnaies du monde

Une conteuse vous emmène explorer les recoins du monde en quête d’histoires d’échanges. Partez à sa suite sur la piste des premiers temps, rencontrez des personnages fantastiques, des sages et des fous, rêvez en monnaies… En continu, de 18h à 22h

Dans la limite des places disponibles Accès libre au musée de la Monnaie de Paris « Par ici la monnaie »

Profitez d’une immersion dans la dernière usine parisienne en activité, qui associe collections patrimoniales et savoir-faire techniques. Des démonstrations, des vidéos pédagogiques et des ambiances olfactives rythment un ensemble de près de 2 000 œuvres, accompagnées de nombreux objets à toucher et à manipuler qui évoquent l’histoire de la monnaie en France et partout ailleurs. L’installation « Zoom sur les 20 ans de l’euro » revient également sur cet événement emblématique pour en découvrir des aspects parfois … inattendus. De 18h à minuit Monnaie de Paris 11, quai de Conti 75006 Paris Contact : https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022

